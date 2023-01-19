وجبة "كاشير" تنهي حياة طفل في المغرب

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات بالمغرب، بفتح بحث تمهيدي، بعدما لقي طفل مصرعه إثر تناوله وجبة غذائية تتضمن نقانق "الكاشير"، بأحد المحلات التجارية بالمدينة ذاتها

إقرأ المزيد

وأوضحت صحيفة "هسبريس" نقلا عن مصادر مطلعة أن الطفل، الذي يتحدر من منطقة سيدي العايدي شمالي مدينة سطات، تناول وجبة غذائية تتضمن نقانق "الكاشير" بعدما كان رفقة والده، إلا أنه أحس بمغص وقيء شديدين، وهو ما عجل بنقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، لافتة إلى أن النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات دخلت على الخط، حيث أمرت بإخضاع جثة الطفل للتشريح الطبي من قبل فريق مختص بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بعاصمة الشاوية لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

وأفادت المصادر بأن لجنة مختلطة تتضمن جميع المتدخلين في حماية صحة المواطنين وسلامتهم من التسممات الغذائية انتقلت إلى المحل التجاري الذي اقتنى منه الأب الوجبة لولده وباشرت إجراءاتها القانونية في مثل هذه الحالات، في انتظار نتائج البحث التمهيدي والتشريح الطبي لاستثمارهما في اتخاذ القرار القانوني في الحادث.

المصدر: "هسبريس"