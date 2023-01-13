المغرب.. إحالة "طبيب الفقراء" إلى القضاء بتهمة الاتجار بالبشر

يعكف قاضي التحقيق على صياغة قرار إحالة ملف طبيب التجميل الشهير في المغرب حسن التازي، المعروف بـ"طبيب الفقراء" إلى المحكمة حسب صحيفة "هسبريس".

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توصل، منذ أسبوعين، بملتمسات النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء، ويُعد قرار الإحالة.

وأوضحت مصادر مطلعة على الملف، أن القاضي أنهى الاستنطاق التفصيلي ولم تعد تفصل إحالته على الجلسة سوى أيام قليلة.

إقرأ المزيد

ومن غير المستبعد أن تتم متابعة التازي، رفقة زوجته وشقيقه وطبيبة رئيسة بمصحة يمتلكها، وكذلك سيدة تعمل في مجال الإحسان، بجناية الاتجار بالبشر.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف استمع إلى مجموعة من المصرحين الذين تم التواصل معهم من سيدة تدعي قيامها بأعمال خيرية للمرضى الموجودين في مصحة الشفاء المملوكة للتازي، وكذا المتهمين الموقوفين، وعمل على إجراء مواجهة فيما بينهم.

ووفق مصادر الصحيفة، فإن المواجهة التي أجريت بين المتهمين فجرت خلافات بين التازي وزوجته وشقيقه، وتم خلالها تبادل الاتهامات فيما بين المتابعين في القضية.

يذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء كانت قد قررت متابعة الطبيب التازي، ومن معه، بجناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.

المصدر: "هسبريس"