السيسي يتحدث عن خسائر كبيرة لمصر بسبب عدد كبير من المصريين

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن مصر واجهت العديد من الأزمات خلال عصور كثيرة، لافتا إلى أن هذه ليست الأزمة الأولى التي تمر بها الدولة المصرية.

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وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، فجر اليوم الخميس: يجب على الناس ألا يسمعوا إلى الشائعات التي تريد الإيقاع بالبلد، متابعا بأنه: كل أزمة بتمر على البلد، محدش بيقف فيها غير الشعب والناس، والحكومة مش هي اللي بتتصدى للأزمات.

وأوضح السيسي: الأمور صعبة ولكن مسيطرين عليها وهنتجاوزها.. مع بعض كلنا على قلب رجل واحد هنقدر نتجاوز المرحلة دي.. كل محنة تمر علينا بفضل الله تتحول لمنحة بالإرادة والعمل والأمل بنقدر نتجاوز بفضل الله.

أكد الرئيس المصري، حرص الدولة على التحلي بالتوازن والحكمة رغم التحديات التي واجهت الدولة.

وأشار السيسي إلى أن الحفاظ على اللياقة البدينة ومتابعة التمرينات هو أمن قومي يجب الحفاظ عليه، قائلًا: الفقر في الصحة العامة بيكلف الدولة كتير، متسائلا: تعرفوا الدولة بتدفع قد ايه بسبب عدم ممارسة الرياضة، وبتدفع كام بسبب زيادة انتشار السمنة وفقر الصحة.

ووجه الرئيس السيسي نصيحة لطلاب الأكاديمية العسكرية خلال جولة بالأكاديمية، قائلا: خلي بالكم من وزنكم وحافظوا على ممارسة الرياضة خلال اليوم، ولابد أن يمارس كل واحد فيكم الرياضة خلال يومها.

أكد الرئيس السيسي، أنه يجب أن تكون المدراس بها ممارسات رياضية لجميع التلاميذ حتى نستطيع أن نبني جيلا قويا، قائلًا: الحفاظ على الرياضة أمن قومي.

المصدر: القاهرة 24