السيسي: نمر بظروف صعبة وسنعلن قريبا عن انتهاء موجة الإرهاب

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن القوات المسلحة والشرطة المصرية حققتا نجاحا كبيرا لتأمين الدولة المصرية.

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وأكد الرئيس المصري في كلمة خلال تفقده الاكاديمية العسكرية المصرية أن "ما تحقق خلال العشرة سنوات الماضية أمر عظيم للغاية، وده هيكون حافز لينا لحماية بلدنا خلال الفترة القبلة.. احنا بنمر بظروف صعبة جدا زينا زي غيرنا في دول العالم، ولم ندخل في حروب لتبديد الثروات المصرية، وموضوع الإرهاب فُرض علينا".

وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق نجاحات عده، وقريبا سيتم الإعلان على انقضاء موجه الإرهاب التي عانتها مصر طيله 10 سنوات، مشيرا إلى ما وصفه بالنجاح التدريجي في مواجهة الإرهاب.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التقى فجر اليوم بعدد من أسر وأهالي الطلبة المستجدين بالأكاديمية العسكرية، أثناء زيارتهم لأبنائهم.

المصدر: RT