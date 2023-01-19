نصر الله يكشف عن مواصفات الرئيس اللبناني الذي يريده حزب الله: "ألا يهمه تهديد الأمريكيين"

كشف أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله اليوم الخميس عن مواصفات الرئيس اللبناني الذي يريده "حزب الله"،مؤكدا أنه يجب "ألا يهمه تهديد الأمريكيين".

وقال حسن نصر الله: "نريد رئيسا للجمهورية شجاعا لديه استعداد للتضحية ولا يهمه تهديد الأمريكيين إذا قاموا بذلك وهناك نماذج موجودة".

وأضاف نصر الله: "نبحث عن رئيس للجمهورية من النوع الشجاع ونبحث عن حكومة ومسؤولين من هذا النوع".

وأكمل: "القوى التي تسمي نفسها سيادية تعلم حجم التدخل الأمريكي وتصمت لأنّ السيادية شعار فارغ في العالم".

وأوضح حسن نصر الله قائلا: "المؤسف أن البعض يتحدث عن عدم وجود حصار..الحصار ليس بالضرورة أن يكون بالسفن أو الطائرات..يكفي سلوك الادارة الأمريكية مع دول العالم والسلطة اللبنانية، وهذا ترجمته منع المساعدات والودائع والقروض من الخارج ومنع الدولة من قبول الهبات كما في الهبة الإيرانية والروسية".

واستطرد: "الدولة اللبنانية ممنوعة من حل أزمة النازحين السوريين وهذا جزء من الحصار الأمريكي".

وتابع نصر الله: "من أسباب الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان بعض السياسات الاقتصادية الفاسدة والمفسدة..كذلك المحاصصة السياسية في المشاريع".

وأكد أن "النسخة الثالثة من المشروع الأمريكي في المنطقة تقوم على تشديد الحصار والعقوبات".

وأضاف نصر الله: "الغرب عاد الى الحرب بالوكالة كما هو الحال في أوكرانيا، فيما تركيزه الآن على الضغوط الاقتصادية والعقوبات".

المصدر: RT + "الميادين"