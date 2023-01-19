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الإمارات بين الدول الأكثر أمانا في العالم

أخبار العالم العربي

الإمارات بين الدول الأكثر أمانا في العالم
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حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة للسنة الرابعة على التوالي على مكانتها ومركزها الأول بين الدول الأكثر أمانا في العالم

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الإرهاب والأمن القومي للدول العربية
الإرهاب والأمن القومي للدول العربية

وبحسب النتائج السنوية الصادرة من معهد الاقتصاد والسلام الدولي المسؤول عن هذا المؤشر، تعتبر الإمارات من أكثر الدول أمانا من بين عدة دول فعالة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة، ومن أكثر الدول أمانا في العالم، بمستوى "منخفض جدا" لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي.

ويوفر مؤشر الإرهاب العالمي ملخصا شاملا للتوجهات والأنماط العالمية المؤثرة في الإرهاب منذ العقدين الأخيرين، ويقوم على تحليل مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن العوامل الجيوسياسية المؤثرة.

المصدر: RT

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