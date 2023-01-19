السعودية.. تخريج 211 مجندة بمركز تدريب القدرات في السجون (فيديو)

رعى وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، حفل تخريج 211 مجندة، أتممن دورة الفرد الأساسي الثالثة في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون.

وتلقت الخريجات المهارات الميدانية والعلوم الأمنية، التي تؤهلهن للعمل بكفاءة في ميادين العمل الميداني والأمني، وقدمن عرضا عسكريا، اشتمل على الفرضيات والمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب.

وهنأ مدير عام السجون اللواء ماجد بندر الدويش، الخريجات، مؤكدا أهمية استشعار المسؤولية والعمل بإخلاص وتفانٍ وبذل قصارى جهدهن في خدمة الوطن.

للعمل بإخلاص وتفان في خدمة الوطن ..



تخريج (211) مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في مديرية السجون .. وقدمن عرضًا عسكريًا، اشتمل على الفرضيات والمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب.

- pic.twitter.com/G96Zk6bPZJ — خبر عاجل (@AJELNEWS24) January 18, 2023

المصدر: "عكاظ"