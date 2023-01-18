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المغرب.. السجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمغني الراب "طوطو"

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المغرب.. السجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمغني الراب
/ Youtube
المغرب.. ثمانية أشهر حبسا مع وقف التنفيذ في حق مغني الراب "طوطو"
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حكمت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في المغرب على مغني الراب طه فحصي الملقب EL grande toto، بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 10000 درهم.

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وكان "الرابور طوطو" متابعا في حالة سراح من أجل "السب والقذف والتشهير والتهديد والإخلال العلني بالحياء واستهلاك المخدرات والتحريض على ذلك وإفساد الشباب وإعطاء قدوة سيئة له والقيام بأفعال وأقوال مخلة بالحياء مخالفة للقانون بصفة علانية عن طريق منصات التواصل الاجتماعي موثقة بتسجيلات سمعية بصرية ونشرها عبر نفس المنصات".

يشار إلى أن المتهم طه فحصي لم يحضر خلال هذه الجلسة، وفق ما أكدته مصادر "هسبريس".

المصدر: "هسبريس"

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