"فهمتوني غلط".. مغني الراب المغربي "طوطو" يعتذر رسميا ويمثل أمام السلطات الأمنية (فيديو)

عقد مغني الراب المغربي طه فحصي المشهور بلقب "طوطو" يوم الأحد، مؤتمرا صحفيا بالرباط رفقة المحامي زهراش، للحديث عن مشاكله القضائية والضجة التي أثارتها تصريحاته في مهرجان الرباط.

وكشف دفاع "طوطو" أن موكله سيمتثل أمام ولاية الأمن بالدار البيضاء يوم الاثنين، من أجل الاستماع إلى أقواله في الشكايات المقدمة ضده.

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من جهته، قال "طوطو" إن الضجة التي حدثت لم تكن محسوبة ولم يكن يرغب بها، مضيفا أنه لا يعرف كيف حصل ذلك، لكن ما يريد التركيز عليه اليوم هو أن يعتذر للسلطات المحلية والجمهور الذي كان حاضرا خلال حفله بالرباط على الكلام الذي صدر منه ولم يفهم في سياقه.

وصرح بأنه فنان بعيد عن المشاكل والعنف، سواء مع السلطات أو الإعلام أو النجوم المغاربة، مشيرا إلى أن جمهوره الشاب يفهم الموسيقى التي يقدمها وسيستمر على هذا المنوال في مساره الفني.

يشار إلى أن "طوطو" مُنع من السفر خارج المغرب، بموجب قرار قضائي على خلفية شكاية الإعلامي محمد التيجيني.

كما تلاحقه أربع شكايات سبق أن سجلها ملحنون وموسيقيون وأعضاء في النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، بسبب ما اعتبروه "التشهير والسب والقذف والمساس بالاعتبار الشخصي" الذي مارسه في حقهم بمعية اثنين من مغني فن الراب.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي