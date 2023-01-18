الأردن.. مجلس النواب يفصل أحد نوابه بسبب رسالة إلى "دولة شقيقة"

قرر مجلس النواب الأردني الأربعاء، فصل النائب محمد الفايز بعد أن كان وجه رسالة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اعتبر فيها أن "الطبقة الفاسدة تتسول المساعدات من السعودية".

وصوت 92 نائبا من أصل 110 نواب حضروا الجلسة على قرار اللجنة القانونية المتعلق بفصل الفايز لمخالفته الأعراف البرلمانية والدبلوماسية، بناء على قرار المكتب الدائم المتضمن إحالة النائب الفايز إلى اللجنة القانونية للنظر فيما نسب إليه من مخالفات.



وجاء قرار اللجنة القانونية بحق الفايز بعد إقرار مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها ومخالفة نصوص المواد 154 و 155 /1 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلك المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس، بالإضافة إلى الحنث بالقسم القانوني وقبض المخصصات المالية بدون وجه حق خلال فترة غيابه عن المجلس ومخالفة نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابية.

وفيما لم يسم مجلس النواب في قراراه اسم الدولة الشقيقة التي خاطبها الفايز، إلا أن وسائل الإعلام تقول إن الحديث يدور عن السعودية.

وكان الفايز توجه في الرسالة إلى بن سلمان وقال فيها إن المساعدات التي تحصل عليها دولته تذهب إلى "طبقة فاسدة ولزمرة مصدر رزقها الشعب الاردني وتشحذ على حساب كرامة الشعب"، مضيفا: "لا نريد مساعدات ولا هبات فبلدنا زاخر بالخيرات وكرامتنا تأبى كما يصوروننا يا سمو الامير ان يقال عنا شعب الشحاذين".

وتوجه إلى بن سلمان قائلا: "خيراتكم وهباتكم تصل إلى جيوب الفاسدين وشعبنا منها براء وكل ما يأتي منكم سيذهب للكاذبين الفاسدين بدون إنفاق على الوطن"، مؤكدا أن "الشعب الاردني سيبقى عصيا على كل من يستجدي باسم أبنائه".

محمد عناد الفايز يصفع وجوه المرتزقة والبرامكة واللصوص #يمثلني

هذا الخطاب ويشرفني ان يكون من الاردنين من يستطيع الدفاع عن كرامتهم #يوجد_هنا_كرامةpic.twitter.com/V5rZF0bG3E — (Abdulrhman Shdefat)(غير مرحب بالذباب والسحيجة) (@shdefatjor) December 21, 2022

المصدر: "عمون" + RT