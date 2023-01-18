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السيسي يصل إلى الإمارات للمشاركة في قمة أبو ظبي

أخبار العالم العربي

السيسي يصل إلى الإمارات للمشاركة في قمة أبو ظبي
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أعلنت الرئاسة المصرية وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى الإمارات للمشاركة في قمة أبو ظبي، التي ستجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

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وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في قمة أبو ظبي تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلاً عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية حيث ستهدف قمة أبو ظبي إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتأتي القمة في الوقت الذي عقدت فيه قمة أخرى، أمس الثلاثاء، بين قادة مصر وفلسطين والأردن حيث شددت القمة المصرية الأردنية الفلسطينية في القاهرة على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين.

المصدر: RT

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