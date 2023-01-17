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بيان لسلطان عمان يكشف عن زيارة للسيسي والملك عبد الله الثاني إلى الإمارات

أخبار العالم العربي

بيان لسلطان عمان يكشف عن زيارة للسيسي والملك عبد الله الثاني إلى الإمارات
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كشف بيان صادر لسلطان عمان هيثم بن طارق، عن زيارة للرئيس المصري والملك الأردني غدا الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وقال بيان صادر عن ديوان السلطان: "سيغادر البلاد صباح غد السلطان هيثم بن طارق متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تلبية لدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في اللقاء الأخوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".

وجاء البيان في الوقت الذي لم تعلن فيه الرئاسة المصرية عن تفاصيل زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يلتقي في الوقت الحالي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

المصدر: RT + الشبيبة

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