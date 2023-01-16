الرئيس الفلسطيني يصل إلى مصر للمشاركة في قمة ثلاثية

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى مصر في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

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وقال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إن زيارة الرئيس الفلسطيني هدفها المشاركة في لقاء قمة ثلاثية ستجمع رؤساء دول مصر وفلسطين والأردن في العاصمة المصرية القاهرة، تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتنسيق المواقف ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وبما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي شهرسبتمبر 2021، استضافت القاهرة قمة ثلاثية مماثلة، لبحث "تفعيل الدعم الدولي والإقليمي للقضية الفلسطينية".

وقد أكد بيان القمة الختامي حينها أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أكدوا أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو المفتاح لاستقرار المنطقة".

وتأتي القمة الحالية المرتقبة في وقت تصعد إسرائيل الأزمة، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، وصل إلى 12 شخصا.

المصدر: RT