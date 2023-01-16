قمة مصرية أردنية فلسطينية في القاهرة

تشهد القاهرة اليوم الإثنين قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية، ستجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك الأردني عبد الله الثاني.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن السفير الفلسطيني لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن اللقاء يأتي "تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية".

وأضاف اللوح أنه يأتي أيضا لـ "تنسيق المواقف ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة، للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967".

المصدر: "وفا"