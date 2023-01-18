الكويت.. قائمة بأسماء المشمولين بعفو أميري

أصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانا بشأن المرسوم رقم 8 لسنة 2023 بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص.

وقال البيان إن "الإرادة الأميرية السامية كشفت عن رغبتها في استعمال حقها الأصيل الجليل دستورا وقانونا في العفو عن شريحة واسعة من أبناء الوطن ممن هم على أرضه داخل المؤسسات الإصلاحية بعد أن قضوا مدة في تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم".

وحسب البيان فإن ذلك يأتي "إيمانا من القيادة السياسية بأن عهود الازدهار والاستقرار والنتاج المليء بالبناء والعطاء والاعلاء لا تتم وتكتمل وتزهو وتسمو إلا بمصالحة وطنية تعود بالخير على أبناء هذا الوطن وفتح صفحة جديدة مضيئة مشرقة يكون عنوانها تصحيح المسار من أجل الاستقرار".

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وأشار البيان إلى أن المرسوم طال كويتيين في الخارج، قائلا إن "الرغبة الأميرية السامية شملت شريحة من أبناء الوطن ممن طال عليهم العمر وهم يلتحفون ثياب الغربة لا يشعرون بصدق الملاذ وحقيقة المأوى حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن أيام العودة إلى الديار وأحلام الاجتماع واللقاء قد أفلت دون رجعة".

وأضاف المجلس أن تلك الخطوة "من شأنها تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق الأسس الدستورية وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز".

ونشرت صحيفة "الراي" الكويتية قائمة غير رسمية بأسماء من المتوقع أن يشملهم العفو، وتضم، حسب الصحيفة، كلا من:

محمد حمزة ابراهيم البلوشي

محمد حبيب عبدالله نجم

سالم مزعل عبدالرزاق نصار

عذبي فهد الأحمد الصباح

عبدالمحسن محمد عبدالمحسن العتيقي

خليفة علي خليفة الصباح

أحمد داود سلمان الصباح

فلاح حجرف كحموم الحجرف

حمد أحمد راشد الهارون

رانيه ناصر سعد المنيفي

مبارك فريح مجبل الرشيدي

سلمان عبدالله فهد الخالدي

عبدالعزيز جارالله خريص المطيري

أحمد حسن أحمد حسن عاشور

بدر بداح محمد المطيري

حمد محمد عبد الملك الفيلكاوي

وداد صالح فرحان الظفيري

حمد عبدالعزيز ابراهيم الناشي

عدنان عبدالحسين بهروز حسن

علي عايد عبيد العميره

منصور علي وبران سيحان

ناصر خلف بهلول الشمري

ابتهال عبدالله مجيم الشلال

عبدالله مرزوق عبدالله المطيري

مصعب محمد حسين الفيلكاوي

سليمان عبدالرحمن محمد البكر

غازي شاعي غازي المطيري

علي عبدالرزاق علي البلوشي

عبدالله محمد عبدالله الصالح

عبد الحميد عباس حسين دشتي

صقر عبدالرحمن خليل الحشاش

فارس سياف مهدي المطيري

مساعد عبدالله عثمان المسيليم

فؤاد سيد عبدالرحمن سيد يوسف الرفاعي

دلال أحمد عبدالعزيز المسلم

بشار عدنان أحمد البغلي

محمد سلمان محمد عباس حسن

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية