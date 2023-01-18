بعد فضيحة فيديو سجن "التاجي".. وزير العدل العراقي يطيح بمسؤولين رفيعين (فيديو)

أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، إعفاء مسؤولين بارزين في سجن "التاجي" شمال غرب بغداد، بعد كشف السجناء إجبارهم على تعاطي المخدرات في السجن.

وذكر بيان لوزارة العدل أن "وزير العدل خالد شواني قرر إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه، ومسؤول شؤون الداخلية والأمن، ومسؤول التصاريح الأمنية من مناصبهم.

وأكد الوزارة أنه تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم بشأن ما ورد من اتهامات في الفيديو المسرب من داخل السجن.

وأثار الفيديو الذي ظهر فيه سجناء من داخل السجن يناشدون ويكشفون أنه تم إجبارهم على تعاطي المخدرات وبيعت لهم أجهزة اتصال بمبالغ طائلة جدا، الرأي العام مع دعوات لفتح تحقيق بالقضية ومحاسبة كل المتورطين بهذا الملف.

خاص من داخل سجن التاجي |

سجناء يستغيثون: هناك من يجبرنا على شراء المخدرات وسعر الهاتف مليون ونصف#الشرقية_نيوزpic.twitter.com/JkWCzrPBCG — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) January 15, 2023

خطير جداً هذا المقطع

إجبار السجناء على شراء المخدرات

والاتهامات موجهة خصوصاً نحو معاون المدير ق٣ المدعو (أحمد حسن) في #سجن_التاجي



وين خالد شواني وزير العدل

وين رئيس الوزراء محمد شياع

وين رئس مجلس القضاء فائق زيدان



هذا ما تكلمنا عنه كثيراً من مآسي إدارات السجون العراقية pic.twitter.com/v4brSxZWrT — حسين دلّي (@hudly76) January 15, 2023

المصدر: وسائل إعلام عراقية