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بعد فضيحة فيديو سجن "التاجي".. وزير العدل العراقي يطيح بمسؤولين رفيعين (فيديو)

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بعد فضيحة فيديو سجن
/ facebook.com/Justice.gov.iraq
وزير العدل العراقي خالد شواني
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أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، إعفاء مسؤولين بارزين في سجن "التاجي" شمال غرب بغداد، بعد كشف السجناء إجبارهم على تعاطي المخدرات في السجن.

وذكر بيان لوزارة العدل أن "وزير العدل خالد شواني قرر إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه، ومسؤول شؤون الداخلية والأمن، ومسؤول التصاريح الأمنية من مناصبهم.

وأكد الوزارة أنه تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم بشأن ما ورد من اتهامات في الفيديو المسرب من داخل السجن.

وأثار الفيديو الذي ظهر فيه سجناء من داخل السجن يناشدون ويكشفون أنه تم إجبارهم على تعاطي المخدرات وبيعت لهم أجهزة اتصال بمبالغ طائلة جدا، الرأي العام مع دعوات لفتح تحقيق بالقضية ومحاسبة كل المتورطين بهذا الملف.

المصدر: وسائل إعلام عراقية

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