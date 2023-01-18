"لجنة التعاون الإسرائيلي المغربي" تجتمع في الرباط

أعلنت القوات المسلحة المغربية أن "لجنة تتبع التعاون المغربي الإسرائيلي في مجال الدفاع" عقدت اجتماعها الأول يومي 16 و17 من الشهر الجاري في الرباط.

الاجتماع الذي عقد بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأسه الجنرال المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، دوكور دارمي، ومدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الدفاع الإسرائيلية درور شالوم.

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، انعقد يومي 16 و17 يناير الجاري بنادي الضباط بالرباط، الاجتماع الأول للجنة تتبع التعاون المغربي الاسرائيلي في مجال الدفاع.#StrongerTogether 🇲🇦🇮🇱 pic.twitter.com/Hjux9MinLJ — Royal Moroccan Armed Forces (@MoroccanArmed) January 17, 2023

وأضاف بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه تم خلال الاجتماع بحث مختلف مجالات التعاون العسكري الثنائي، لاسيما اللوجستيك والتكوين والتدريبات، وكذلك اقتناء وتحديث التجهيزات.

وقالت القيادة في بلاغها إنه "وبعد أن أشاد المسؤولان بمستوى التعاون العسكري الثنائي، اتفقا على تعزيز التعاون أكثر وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى، خاصة الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية".

وأضاف البلاغ أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، وصف التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي بأنه "يحمل مصالح مشتركة ويقوم على الثقة والدعم المتبادل".

وعلى هامش هذا الاجتماع، عقدت أيضا مباحثات بين مسؤولين مغاربة واسرائيليين، مدنيين وعسكريين، على مستوى الهيئات المعنية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

وعُرضت في الاجتماع خلاصات أشغال الاجتماع الأول لـ "لجنة تتبع التعاون المغربي الإسرائيلي في مجال الدفاع"، وتم اعتمادها.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي