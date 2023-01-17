خبير يكشف كيف أنقذ السد العالي مصر من آثار سد النهضة الإثيوبي

قال أستاذ الجيولوجيا المصري وخبير المياه، عباس شراقي، إن السد العالي أنقذ مصر من الفيضانات وآثار سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح شراقي في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن السد العالي أنقذ مصر من تخزينات سد النهضة الثلاثة، كما أنه حمى مصر من أشد الفترات جفافا في العصر الحديث من 1981 حتى 1987.

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وأضاف أنه أنقذ مصر من من فيضانات 1988، و1998 و2001، والسنوات الأربع الأخيرة، وهو الذي يحفظ الأمن المائي المصري على مر العصور في الماضي والحاضر والمستقبل.

وصرح بأنه تم استخدام بيانات 100 عام لإيراد نهر النيل عام 1959 لتوزيع المياه التي حجزها السد العالي وكانت تغرق مصر وتصب في البحر المتوسط، على أساس متوسط إيراد 84 مليار م3، وتم توقيع اتفاقية 1959 بين مصر والسودان.

وكان فيضان نهر النيل الأكبر على مدار أكثر من 153 عاما هو فيضان عام 1878 حيث بلغ الإيراد 140 مليار م3، بزيادة قدرها 67% عن المتوسط، يليه فيضان 1887 المسجل على جدران معبد الكرنك بالأقصر بمقدار 123 مليار م3، وفيضان سنوات 1893 - 1896 بمقدار 125 مليار م3.

المصدر: موقع "مصراوي"