الأردن.. الحكم بالأشغال المؤبدة على تاجر مخدرات في سابقة قضائية

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية في سابقة قضائية حكما بالأشغال المؤبدة على تاجر مخدرات وغرمته 20 ألف دينار، بعد إدانته بتهريب 4.1 طن من الكوكايين كانت مخبأة بثلاجات من دولة مجاورة.

كما قررت خلال خلال جلسة علنية عقدتها يوم الثلاثاء، وضع مُدان ثان في القضية بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات وتغريمه 20 ألف دينار.

وارتقت المحكمة في عقوبتها بحق المدُان الأول إلى العقوبة الأشد نظرا لأنه من أصحاب السوابق في الاتجار بالمواد المخدرة وسبق وأن حاكمته المحكمة في قضية سابقة بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة أن المُدان الأول مكرر لارتكاب الجرائم بالمعنى القانوني، وعليه فإن تغليظ العقوبة يأتي لتحقيق الرّدع العام والخاص لمنع كل من تسول له نفسه الاتجار بهذه المواد.

وخلصت المحكمة إلى أن المُدانين هما من تجار المواد المخدرة وخلال العام 2021 تم إلقاء القبض عليهما أثناء قيامهما باستيراد مادة الكوكايين المخدر داخل ثلاجات صغيرة من إحدى الدول المجاورة عن طريق إحدى شركات الشحن.

وعند اكتشاف أمرهما من قبل إدارة مكافحة المخدرات تم متابعة الشحنة وضبطها وإلقاء القبض عليهما والتحفظ على وزن المادة المستوردة والبالغة 4 آلاف و100 كغ من مادة الكوكايين.

المصدر: بترا