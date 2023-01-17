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وزير المياه الأردني: البحر الميت لن يجف

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وزير المياه الأردني: البحر الميت لن يجف
Gettyimages.ru Michal Sleczek
البحر الميت ـ أرشيف
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طمأن وزير المياه والري الأردني محمد النجار على وضع البحر الميت قائلا أمام اللجنة المالية النيابية "إن البحر الميت لن يجف".

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على صيانة مستمرة للسدود، ووصف أوضاع السدود الجنوبية العام الحالي بأنه "أفضل بكثير، والكميات بسد الوالة فاقت التوقعات حتى اللحظة، في حين أن الهطول المطري مازال متواضعا في المناطق الشمالية".

وأضاف النجار أن الناقل الوطني خصص له لغاية الآن بين قروض ومنح ومخصصات مالية من الموازنة نحو 2.7 مليار دينار.

المصدر: "خبرني"

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