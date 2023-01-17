سد النهضة يفقد كمية من المياه (صورة)

أعلن خبير المياه المصري عباس شراقي أن "بحيرة سد النهضة فقدت نصف مليار م 3 من التخزين الأصلي، الخاص بها المتواجد في محيط سد النهضة الإثيوبي".

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وأوضح شراقي عبر منشور له في فيسبوك، أن "التخزين الثالث للسد توقف في 11 أغسطس 2022 عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين 17 مليار م3، ونتيجة الفيضان ارتفع مستوى البحيرة مؤقتا حتى منسوب 604 م بزيادة حوالي 3.5 مليار م3".

وتابع: "بعد إنتهاء موسم الأمطار في نوفمبر وما بعده انخفض المنسوب إلى حوالى 601 م حتى فتح بوابتي التصريف في 8 يناير الجارى بمعدل حوالى 100 مليون م3/يوم، مع استمرار التصريف لمدة 8 أيام انخفض المنسوب قليلا تحت 600م وهو منسوب الممر الأوسط، وبدأ المخزون الأصلي فى التناقص بحوالي نصف مليار م3 ليصبح الاجمالى حاليا 16.5 مليار م3".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكتفي إثيوبيا ببوابة واحدة بعد عدة أسابيع لتصريف 50 مليون م3/يوم بعد أن ينخفض المنسوب عدة أمتار وبالتالي المخزون يصل إلى 15 مليار م3، المياه التي تخرج من خلال التوربينين في حالة التشغيل قليلة ولا تؤثر في هذه الحسابات.

المصدر: RT