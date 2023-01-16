دمشق تدين استهداف واشنطن القطاع الصحي السوري وتطالب بتحرك أممي عاجل

أدانت دمشق بأشد العبارات فرض الإدارة الأمريكية قيودا جديدة تستهدف القطاع الصحي السوري، وطالبت بتحرك أممي عاجل لوضع حد لهذه الممارسات العدائية.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيانها إن سوريا تدين "بأشد العبارات قيام الإدارة الأمريكية وما يسمى بمكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف القطاع الصحي في سوريا مجددا، وذلك من خلال فرضها لقيود إضافية على السماح ببيع التجهيزات أو تقديم الخدمات أو الدعم أو قطع الغيار لعدد كبير من المشافي السورية العامة والخاصة".

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وأضافت أن هذه "الإجراءات اللاإنسانية الجديدة تندرج في سياق التدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية والحصار اللاقانوني واللاأخلاقي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب السوري".

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات "تؤكد مرة أخرى بطلان المزاعم التي تروج لها الإدارة الأمريكية عن وجود استثناءات لأغراض إنسانية من هذه التدابير".

وأضافت: "استهداف المشافي التي تقدم الرعاية الصحية لملايين السوريين بما فيها مشفى الأطفال الجامعي يستدعي تحركا عاجلا من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لوضع حد لهذه الممارسات العدائية".

وتابعت: تمثل هذه الممارسات عقابا جماعيا للشعب السوري وانتهاكا فجا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعيق جهود الحكومة السورية والمنظمات الدولية الشريكة في العمل الإنساني للارتقاء بالوضع المعيشي وتوفير الرعاية الصحية للسوريين.

المصدر: RT