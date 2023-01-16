 
مباشر

إسرائيل تكشف عدد الإسرائيليين الذي دخلوا مصر مابين عامي 2016 و2022

أخبار العالم العربي

إسرائيل تكشف عدد الإسرائيليين الذي دخلوا مصر مابين عامي 2016 و2022
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ukge

كشفت الحكومة الإسرائيلية، عن ملخص الأعوام المتعلق بالسياحة الإسرائيلية إلى مصر، في الفترة من عام 2016 إلى 2022.

إقرأ المزيد
إسرائيل تروج لـ
إسرائيل تروج لـ"إيلات" على حساب سيناء المصرية في المغرب

وقالت الحكومة الإسرائيلية عبر موقع "إسرائيل في مصر" التابع للخارجية الإسرائيلية: "في العام المنصرم 2022 دخل 566 ألف سائح إسرائيلي عبر معبر طابا إلى سيناء، بالإضافة إلى 169 ألف سائح وصلوا من مطار بن غوريون، منهم 124 ألف إسرائيلي وصلوا إلى شرم الشيخ و45 ألف إسرائيلي وصلوا إلى القاهرة".

وعلقت سفيرة إسرائيل في مصر أميرة أورون قائلة: "معطيات في غاية الأهمية، إن دلت فإنها تدل على الثقة والصداقة التي تجمع بين الدولتين الجارتين".

المصدر: إسرائيل في مصر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا