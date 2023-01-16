إسرائيل تكشف عدد الإسرائيليين الذي دخلوا مصر مابين عامي 2016 و2022

كشفت الحكومة الإسرائيلية، عن ملخص الأعوام المتعلق بالسياحة الإسرائيلية إلى مصر، في الفترة من عام 2016 إلى 2022.

"ملخص الأعوام" المتعلق بالسياحة الإسرائيلية الى #مصر :

في العام المنصرم 2022 دخل 566 ألف سائح إسرائيلي عبر معبر #طابا إلى #سيناء بالإضافة الى 169 الف سائح وصلوا من مطار #بن_غوريون، منهم 124 ألف إسرائيلي وصلوا إلى #شرم_الشيخ و45 ألف إسرائيلي وصلوا إلى #القاهرة . pic.twitter.com/vCCWJZw4Nu — اسرائيل في مصر (@IsraelinEgypt) January 16, 2023

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وقالت الحكومة الإسرائيلية عبر موقع "إسرائيل في مصر" التابع للخارجية الإسرائيلية: "في العام المنصرم 2022 دخل 566 ألف سائح إسرائيلي عبر معبر طابا إلى سيناء، بالإضافة إلى 169 ألف سائح وصلوا من مطار بن غوريون، منهم 124 ألف إسرائيلي وصلوا إلى شرم الشيخ و45 ألف إسرائيلي وصلوا إلى القاهرة".

وعلقت سفيرة إسرائيل في مصر أميرة أورون قائلة: "معطيات في غاية الأهمية، إن دلت فإنها تدل على الثقة والصداقة التي تجمع بين الدولتين الجارتين".

سفيرة #إسرائيل في مصر #اميرة_اورون عقبت قائلة : " معطيات في غاية الأهمية، ان دلت فانها تدل على الثقة والصداقة التي تجمع بين الدولتين الجارتين " pic.twitter.com/AMEfWue1mS — اسرائيل في مصر (@IsraelinEgypt) January 16, 2023

المصدر: إسرائيل في مصر