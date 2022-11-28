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إسرائيل تروج لـ"إيلات" على حساب سيناء المصرية في المغرب

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قامت إسرائيل لأول مرة بالترويج لمدينة إيلات الواقعة جنوب البلاد على البحر الأحمر كمقصد سياحي متميز أمام المغاربة لتكون بديلا لمدن شبه جزيرة سيناء السياحية في مصر.

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وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن مدينة إيلات احتلت مكانة بارزة في المناقشات في عدة ندوات عقدت في مؤتمر الاستثمار العالمي لمجموعة جيروزاليم بوست في مدينة "مراكش" بالمملكة المغربية، حيث قدم نائب رئيس بلدية إيلات، ماتان باري، مميزات المدينة أمام الجمهور المغربي.

وقال المسؤول الإسرائيلي أن إيلات تعد خامس أكبر مدينة في إسرائيل، وهي من المدن الرائدة في مجال السياحة، بما في ذلك حدودها المشتركة مع الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية، واحتوائها على الشعاب المرجانية، والجبال الحمراء، وطرق ركوب الدراجات، والمناخ الدافئ والمشمس، وتنظيمها العديد من المهرجانات الموسيقية التي تقام في المدينة.

بالإضافة إلى ذلك ، أكد نائب رئيس بلدية إيلات على حقيقة أنها تعتبر المدينة السياحية الأكثر ليبرالية في الشرق الأوسط، على حد قوله.

المصدر : معاريف

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