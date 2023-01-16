مصر.. مصدر أمني ينفي القبض على ضابط مارس تجارة الدولار

نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله عبر "فيسبوك" عن القبض على ضابط شرطة مارس الصيرفة غير المشروعة في القاهرة.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما عن الصحة.

وأفاد بأنه يأتي ضمن المحاولات اليائسة من الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين لإثارة البلبلة.

وكان موقع "البشاير" قد نشر مقالا قال فيه إنه تم القبض على ضابط شرطة يتاجر في العملة.

ونقل الموقع عن مدون يدعى محمود رزق، مضمون تغريدة نشرها على "فيسبوك"، حيث قال: ضابط بمدينة من المدن الجديدة راح يغير 500 ألف دولار من شركة صرافة على أساس أنه ضابط ومعروف بقى.. راحو بتوع الصرافة قالولو ماشي يا سعادة الباشا اتفضل لما المبلغ يجهز وراحو رافعين السماعة على مباحث الأموال العامة".

وأضاف المدون: "بعد 10 دقايق الباشا لقى إللي بيبصله من الشباك ويقوله يا باشا بطاقه حضرتك علشان نصرف والمبلغ جاهز.. يقوم يطلع البطاقة وهو طبعا بيشرب القهوة سعادته يلاقي إللي لف عليه من الناحية التانية ويقوله خلصت القهوة بتاعه سيادتك طب اتفضل بقى عازمينك عليها في مكتب الأموال العامة.. هات كارنيهك يا باشا اتفضل هات طبنجتك اتفضل حط يا بنى الحديد في إيده وراح راكب البوكس".

وتابع قائلا: "أهو الباشا كان على درجة رئيس مباحث القسم التابع ليه مكتب الصرافة.. لازم يعرفو جبت الدولارات دي منين خيط بيسلم خيط وكله هيجي عليه الدور".

★★ الشرطة تقبض على رئيس مباحث.



★ ضابط بمدينه من المدن الجديدة ، راح يغير ٥٠٠ الف دولار من شركه صرافه على اساس انه ضابط ومعروف بقى ...راحو بتوع الصرافه قالولو ماشى ياسعادة الباشا اتفضل لما المبلغ يجهز وراحو رافعين السماعه على مباحث الأموال العامه . بعد ١٠ دقايق الباشا👇 — Dr A Fattah 💎khalil (@FattahDra) January 15, 2023

المصدر: موقع "أخبار اليوم" المصري