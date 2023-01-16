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مصر.. مصدر أمني ينفي القبض على ضابط مارس تجارة الدولار

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مصر.. مصدر أمني ينفي القبض على ضابط مارس تجارة الدولار
AFP
مصر.. مصدر أمني ينفي القبض على ضابط لإتجاره في الدولار
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نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله عبر "فيسبوك" عن القبض على ضابط شرطة مارس الصيرفة غير المشروعة في القاهرة.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما عن الصحة.

وأفاد بأنه يأتي ضمن المحاولات اليائسة من الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين لإثارة البلبلة.

وكان موقع "البشاير" قد نشر مقالا قال فيه إنه تم القبض على ضابط شرطة يتاجر في العملة.

ونقل الموقع عن مدون يدعى محمود رزق، مضمون تغريدة نشرها على "فيسبوك"، حيث قال: ضابط بمدينة من المدن الجديدة راح يغير 500 ألف دولار من شركة صرافة على أساس أنه ضابط ومعروف بقى.. راحو بتوع الصرافة قالولو ماشي يا سعادة الباشا اتفضل لما المبلغ يجهز وراحو رافعين السماعة على مباحث الأموال العامة".

وأضاف المدون: "بعد 10 دقايق الباشا لقى إللي بيبصله من الشباك ويقوله يا باشا بطاقه حضرتك علشان نصرف والمبلغ جاهز.. يقوم يطلع البطاقة وهو طبعا بيشرب القهوة سعادته يلاقي إللي لف عليه من الناحية التانية ويقوله خلصت القهوة بتاعه سيادتك طب اتفضل بقى عازمينك عليها في مكتب الأموال العامة.. هات كارنيهك يا باشا اتفضل هات طبنجتك اتفضل حط يا بنى الحديد في إيده وراح راكب البوكس".

وتابع قائلا: "أهو الباشا كان على درجة رئيس مباحث القسم التابع ليه مكتب الصرافة.. لازم يعرفو جبت الدولارات دي منين خيط بيسلم خيط وكله هيجي عليه الدور".

المصدر: موقع "أخبار اليوم" المصري

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