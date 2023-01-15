الأمن السعودي يتحرك بعد حادث نصب

أعلنت السلطات السعودية القبض على مواطن متهم بالنصب على مندوب توصيل، واتخاذ إجراءات بحق ناشر فيديو الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان نشره الأمن العام أن "شرطة محافظة الطائف قبضت على مواطن لارتكابه حادثة جنائية تمثلت في النصب على مندوب توصيل بطلب بضاعة وبعد تسلمها هرب من الموقع دون دفع قيمتها".

وأضاف أنه "أثناء محاولة المندوب إيقافه بتعلقه بالمركبة سقط على الأرض وأصيب إصابة طفيفة".

وأعلن الأمن العام أنه "تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وفي نفس الوقت أكد أنه "جار اتخاذ اللازم حيال من وثق ونشر محتوى مرئيا بالحادثة لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

شرطة محافظة الطائف تقبض على شخص لاعتدائه على آخر وتتخذ اللازم حيال من وثق ونشر محتوى مرئيًا بالحادثة. pic.twitter.com/XtQSaIhkk5 — الأمن العام (@security_gov) January 15, 2023

المصدر: RT