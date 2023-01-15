اجتماعات في القاهرة بين المنفي وعقيلة صالح وحفتر لحل الانسداد السياسي في ليبيا

استضافت القاهرة اجتماعا ضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، حضره مسؤولون مصريون.

وقال الباحث السياسي أحمد عرابي لـ RT إن الاجتماع الثلاثي الليبي ـ الليبي ناقش بعض البنود منها المسارين العسكري والسياسي في ليبيا، وسط مساع مصرية لحل الأزمة هناك، ومعالجة الانسداد السياسي في البلاد، وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية بين الشرق والغرب، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت للخروج بالبلاد من هذا الانسداد السياسي الحالي.

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الاجتماع الذي جاء بدعوة مصرية ناقش فيه الأطراف الثلاثة المسار العسكري والسياسي وآلية إجراء الانتخابات "في أقرب وقت".

وقال عرابي إن اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة السياسية الليبية بما في ذلك خارطة الطريق المرتقبة المزمع الإعلان عنها بعد التوافق عليها بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، كما بحث الاجتماع مستجدات الأزمة الليبية، ووثيقة القاعدة الدستورية، وملف المصالحة الوطنية.

وأشار عرابي إلى أن الاجتماعات كانت مغلقة، وجرت وسط تعتيم إعلامي، إلا أن هناك "أجواء إيجابية" سادت بين الأطراف الثلاثة، وأن هناك عملا للاتفاق على القاعدة الدستورية تجري على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا.

ومن المقرر أن تجري في ليبيا يوم الثلاثاء المقبل اجتماعات لمجلس النواب، وسيتم طرح الوثيقة الدستورية للتصويت عليها داخل البرلمان وفقا لدعوة عقيلة صالح.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT