لافروف يقدم وسام الصداقة لسفير سوريا السابق لدى روسيا الاتحادية

قدم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وسام الصداقة لسفير سوريا السابق لدى روسيا الاتحادية الدكتور رياض حداد، وذلك خلال استقباله اليوم في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسوماً بمنح الدكتور حداد وسام الصداقة لمساهمته الكبيرة في تعزيز العلاقات الروسية السورية.

RT

وشكر لافروف حداد على العمل المنجز في موسكو خلال ترؤسه للبعثة الدبلوماسية السورية في الفترة من العام 2011 وحتى 2022، وتمنى له المزيد من النجاح معرباً عن أمله بأن يواصل المساهمة في تطوير التعاون متعدد الأوجه بين روسيا وسوريا.

RT