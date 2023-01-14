وزير خارجية إيران يلتقي نصر الله ويبحث التهديدات بعد تشكيل حكومة إسرائيلية متطرفة

التقى وزیر الخارجیة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله، خلال زيارته إلى بيروت.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن عبد اللهيان بحث مع نصر الله "آخر تطورات المنطقة خاصة لبنان وفلسطين".

وأضافت أنه جرى في اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التهديدات الإسرائيلية، "واستعداد محور المقاومة للتطورات الإقليمية والدولية الجديدة".

إقرأ المزيد

وذكر موقع قناة "المنار" التابعة لحزب الله، أن اللقاء استعرض "آخر التطورات والأوضاع السياسية في لبنان وفلسطين ‏‏والمنطقة، وبالخصوص الاحتمالات والتهديدات الناشئة عن تشكيل حكومة الفاسدين والمتطرفين ‏في ‏كيان العدو، وموقعية حركات المقاومة وكل محور المقاومة في مواجهة المستجدات والأحداث ‏‏الإقليمية والدولية". ‏

وكان عبد اللهيان قال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي فور وصوله إلى لبنان إن زيارته إلى بيروت تأتي "بهدف إجراء مشاورات ثنائية وإقليمية ودولية، بما في ذلك المشاورات بشأن آخر المستجدات في فلسطين".

وجدد عبد اللهيان التأكيد على استمرار بلاده "في دعمها القوي للشعب والحكومة والجيش والمقاومة في لبنان".

ودعا "جميع التيارات السياسية للمضي في طريق الحوار والاتفاق نحو انتخاب رئيس واستكمال العملية السياسية".

المصدر: "إرنا" + "المنار"