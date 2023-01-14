بعد ثلاثة أشهر على اختطافهما.. الجيش اللبناني يعلن تحرير طفلين سوريين في بعلبك (فيديو)

أعلنت قيادة الجيش اللبناني يوم الجمعة، تحرير طفلين سوريين اختطفا في مدينة بعلبك شرق لبنان قبل ثلاثة أشهر.

وقالت القيادة في بيان مقتضب عبر حسابها على "تويتر"، إن "مديرية المخابرات حررت في عملية نوعية الطفلين السوريين مهند وغالب ماجد عروب اللذين اختطفا بتاريخ 22 أكتوبر 2022 في مدينة بعلبك".

حررت مديرية المخابرات في عملية نوعية الطفلين السوريين مهند وغالب ماجد عروب اللذين اختُطفا بتاريخ ٢٢ /١٠ /٢٠٢٢ في مدينة بعلبك.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/xNNauE96zM — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 13, 2023

وفي شهر أكتوبر 2022، اخطتف طفلان سوريان أحدهما في الخامسة عشرة من عمره والآخر في الثالثة عشرة في منطقة بعلبك، بعد أن قام شخصان باقتيادهما إلى مكان مجهول وطالبا والدهما بدفع فدية كبيرة.

وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام فإن الطفلين السوريين شقيقان ويدعيان غالب ماجد عروب ومهند ماجد عروب، وتم اختطافهما من حي آل صلح بمدينة بعلبك.

وأضافت الوكالة اللبنانية حينها أن مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع زجاجها داكن من دون لوحات أو أرقام، تتبعها دراجات نارية، أقدموا على اختطاف الطفلين الطفلين.

المصدر: RT + وكالة الأنباء اللبنانية