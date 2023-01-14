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بعد ثلاثة أشهر على اختطافهما.. الجيش اللبناني يعلن تحرير طفلين سوريين في بعلبك (فيديو)

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بعد ثلاثة أشهر على اختطافهما.. الجيش اللبناني يعلن تحرير طفلين سوريين في بعلبك (فيديو)
بعد قرابة ثلاثة أشهر على اختطافهما.. الجيش اللبناني يعلن تحرير طفلين سوريين مخطوفين في بعلبك
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أعلنت قيادة الجيش اللبناني يوم الجمعة، تحرير طفلين سوريين اختطفا في مدينة بعلبك شرق لبنان قبل ثلاثة أشهر.

وقالت القيادة في بيان مقتضب عبر حسابها على "تويتر"، إن "مديرية المخابرات حررت في عملية نوعية الطفلين السوريين مهند وغالب ماجد عروب اللذين اختطفا بتاريخ 22 أكتوبر 2022 في مدينة بعلبك".

وفي شهر أكتوبر 2022، اخطتف طفلان سوريان أحدهما في الخامسة عشرة من عمره والآخر في الثالثة عشرة في منطقة بعلبك، بعد أن قام شخصان باقتيادهما إلى مكان مجهول وطالبا والدهما بدفع فدية كبيرة.

وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام فإن الطفلين السوريين شقيقان ويدعيان غالب ماجد عروب ومهند ماجد عروب، وتم اختطافهما من حي آل صلح بمدينة بعلبك.

وأضافت الوكالة اللبنانية حينها أن مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع زجاجها داكن من دون لوحات أو أرقام، تتبعها دراجات نارية، أقدموا على اختطاف الطفلين الطفلين.

المصدر: RT + وكالة الأنباء اللبنانية

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