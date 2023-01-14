حزب مصري يقيل أمينه العام (وثيقة)

أقالت جيهان مديح، رئيسة حزب "مصر أكتوبر"، الأمين العام والنائب الأول للحزب محمد بدران، وعينت اللواء محمود فوزي خميس نائبا أولا لرئيس الحزب، وأمينا عاما للحزب خلفا له.

ونص القرار الصادر من رئيس حزب مصر أكتوبر، على إقالة الدكتور محمد مصطفى يوسف بدران من منصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب، وتعيين اللواء محمود فوزي محمد فؤاد خميس نائبًا أول لرئيس حزب مصر أكتوبر وأمينا عاما للحزب.

ويشهد حزب مصر أكتوبر حالة من التخبط في الفترة الأخيرة آخرها إقالة عماد رشاد وأحمد كرم من منصب الأمين العام المساعد.

المصدر: موقع مصر تايمز