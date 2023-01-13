بلجيكا ترحّل الإمام حسن إيكويسن إلى المغرب

رحّلت بلجيكا الإمام المغربي حسن إيكويسن، الموقوف منذ 30 سبتمبر إلى بلاده بعد قدومه من فرنسا، حيث اتهم بالإدلاء بـ"تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز".

وهذا الخطيب السابق في شمال فرنسا، الذي أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن صدور أمر بترحيله في نهاية يوليو، أعيد في طائرة متجهة إلى الدار البيضاء بعد إصدار السلطات المغربية تصريح دخول، الخميس، وفق ما أفادت محاميته، لوسي سيمون.

كشفت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، أن الإمام المغربي حسن إيكويسن تم ترحيله إلى بلده اليوم الجمعة.#المغرب#بلجيكا#حسن_إيكسوينpic.twitter.com/yEVJ50hpO3 — Hespress هسبريس (@hespress) January 13, 2023

وأشادت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، بـ"التعاون الجيد" مع فرنسا في هذا الملف، مؤكدة ترحيل إيكويسن إلى المغرب.

وقالت دي مور في بيان "إنه لا يمكننا السماح للمتطرفين بالتجول في أراضينا.. يجب إبعاد أي شخص ليس لديه الحق في أن يكون هنا".

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وأكد مسؤول مقرب من وزير الداخلية الفرنسي أن "جيرالد دارمانان عمل عن كثب مع نظرائه في هذا الموضوع.. إنه انتصار عظيم على نزعة التطرف".

وعند إعلانه ترحيل الإمام في نهاية يوليو، اتهمه جيرالد درمانان بإلقاء "خطاب تتخلله تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية للإسلام مخالفة لقيم الجمهورية".

ودون انتظار المصادقة الفرنسية النهائية على أمر الترحيل، توجه، حسن إيكويسن، إلى بلجيكا، وبعد توقيفه في منطقة مونس، وُضع في مركز توقيف قرب لييج (شرق) منتصف نوفمبر لإقامته بشكل غير قانوني وصدر في حقه أمر بمغادرة الأراضي البلجيكية.

وأعربت محاميته الفرنسية، لوسي سيمون، مساء الجمعة، عن تفاجئها بـ"تحول" موقف المغرب الذي رفض في الصيف الماضي إصدار تصريح قنصلي يسمح بإعادة إيكويسن إلى بلده الأصلي.

وأضافت أنها تنتظر صدور حكم بشأن صلاحية أمر الترحيل الفرنسي، واعتبرت أن الإلغاء المحتمل سيلزم فرنسا بضمان دخوله إلى الأراضي الفرنسية.

المصدر: أ ف ب