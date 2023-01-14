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العراق يعلن تسلّم إسبانيا 15 طفلا وامرأة من مخيم الهول السوري

أخبار العالم العربي

العراق يعلن تسلّم إسبانيا 15 طفلا وامرأة من مخيم الهول السوري
AFP
مخيم الهول السوري
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أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، تسلّم إسبانيا 15 طفلا وامرأة من مخيم الهول السوري.

وقال الأعرجي في تغريدة على "تويتر": "نشكر السلطات الإسبانية لاستلامها 15 طفلا وامرأة من مخيم الهول السوري".

وأضاف: "نجدد المطالبة من جميع الدول بالسعي لاستلام رعاياها من المخيم، لتجفيف منابع الإرهاب البشري، وصولا لغلق بؤرة الإرهاب والظلام، مخيم الهول السوري".

المصدر: RT

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