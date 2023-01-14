العراق يعلن تسلّم إسبانيا 15 طفلا وامرأة من مخيم الهول السوري

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، تسلّم إسبانيا 15 طفلا وامرأة من مخيم الهول السوري.

وقال الأعرجي في تغريدة على "تويتر": "نشكر السلطات الإسبانية لاستلامها 15 طفلا وامرأة من مخيم الهول السوري".

وأضاف: "نجدد المطالبة من جميع الدول بالسعي لاستلام رعاياها من المخيم، لتجفيف منابع الإرهاب البشري، وصولا لغلق بؤرة الإرهاب والظلام، مخيم الهول السوري".

نشكر السلطات الإسبانية لاستلامها 15 طفلا وامرأة من مخيم الهول السوري، ونجدد المطالبة من جميع الدول بالسعي لاستلام رعاياها من المخيم، لتجفيف منابع الإرهاب البشري، وصولاً لغلق بؤرة الإرهاب والظلام (مخيم الهول السوري) . — قاسم الاعرجي (@qassimalaraji) January 13, 2023

المصدر: RT