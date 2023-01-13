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بالفيديو.. والد التوأم السيامي العراقي ينهار لحظة فصل ولديه في مركز الملك سلمان بالسعودية

مجتمع

بالفيديو.. والد التوأم السيامي العراقي ينهار لحظة فصل ولديه في مركز الملك سلمان بالسعودية
عكاظ
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نشر مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في مركز الملك سلمان للإغاثة، شلهوب بن عبدالله الشلهوب، فيديو يظهر فيه ردة فعل والد توأم سيامي عراقي، نجح فريق طبي بالمركز بفصلهما.

ويظهر في الفيديو والد التوأمين عمر وعلي وهو يشاهد العملية. وفي اللحظة التي تم فصلهما فيها، يمكن سماعه وهو يبكي فرحا يقول "الله أكبر" ومن ثم يظهر ساجدا.

وفي فيديو آخر، يظهر والدا التوأمين وهما ينتظرانهما خارج غرفة العمليات، ويشكر الوالد الفريق الطبي.

وعلق مغردون على الفيديو، بكلمة "الحمدالله" وعبارات الشكر إلى المركز الطبي والأطباء.

المصدر: RT

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