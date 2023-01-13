بالفيديو.. والد التوأم السيامي العراقي ينهار لحظة فصل ولديه في مركز الملك سلمان بالسعودية

نشر مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في مركز الملك سلمان للإغاثة، شلهوب بن عبدالله الشلهوب، فيديو يظهر فيه ردة فعل والد توأم سيامي عراقي، نجح فريق طبي بالمركز بفصلهما.

ويظهر في الفيديو والد التوأمين عمر وعلي وهو يشاهد العملية. وفي اللحظة التي تم فصلهما فيها، يمكن سماعه وهو يبكي فرحا يقول "الله أكبر" ومن ثم يظهر ساجدا.

والد ⁧#التوأم_السيامي⁩ العراقي عمر وعلي لحظة الفصل . الحمدلله pic.twitter.com/fxkCLgpkOD — شلهوب بن عبدالله الشلهوب (@Shalhoub88) January 12, 2023

وفي فيديو آخر، يظهر والدا التوأمين وهما ينتظرانهما خارج غرفة العمليات، ويشكر الوالد الفريق الطبي.

نجحت العملية ولله الحمدلله #التوأم_السيامي العراقي pic.twitter.com/1p4UvPdHHU — شلهوب بن عبدالله الشلهوب (@Shalhoub88) January 12, 2023

وعلق مغردون على الفيديو، بكلمة "الحمدالله" وعبارات الشكر إلى المركز الطبي والأطباء.

الحمدلله



فخورين باإنجازات مملكتنا الغالية 🇸🇦 — آورگــيد (@bnno9897) January 12, 2023

الحمد والشكر لله اولا ثم لجهود السعوديين بلاد العطاء والاطباء الله يحفظ السعودية 🇸🇦 — ‏بدر حاطب ❥ ┇🛸 (@8ll8B) January 12, 2023

المصدر: RT