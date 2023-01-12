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إيلون ماسك ينشر تعليقا مثيرا عن مصر

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إيلون ماسك ينشر تعليقا مثيرا عن مصر
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علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على تغريدة في "تويتر" حول فيديو من معبد دندرة الفرعوني.

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ويظهر في الفيديو ممر داخل معبد دندرة به عدد من درجات السلالم المصرية القديمة وهو ما يسمى بالسرداب داخل المعبد ويعود إلى 2000 عام.

ورد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركتي تسلا وسبيس أكس على التغريدة قائلا: كانت مصر القديمة وأشار إلى علامة الإثارة والغموض حول المصريين القدماء.

ومعبد دندرة به 12 سردابا، حيث أن السراديب هي المكان المخصص للاحتفال بالأعياد في مصر القديمة، وتخرج منه تماثيل المعبودات الذهبية والأدوات الطقسية اللازمة لإقامة الشعائر الدينية، وتحفظ بداخله التماثيل الثمينة والأدوات القيمة، وهو يضم مجموعة هامة من النقوش والمناظر ومنها منظر فتح الباب الحجري، وخبي المجنح الذي يدفع قرص الشمس المجنح أمامه بين علامتي الشرق والغرب، وتقديم الخبز للمعبودة حتحور سيدة دندرة بالإضافة إلى طقس طعن التمساح أمام حور بحدتي والمنظر الحتحورات السبعة.

المصدر: RT

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