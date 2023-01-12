مدير المخابرات الأمريكية يؤكد للدبيبة ضرورة تطوير التعاون الأمني مع ليبيا

التقى رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز الذي أكد ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.

وحسب بيان نشرته حكومة الوحدة الوطنية، فقد أشاد بيرنز "بحالة الاستقرار والنمو الذي تشهده ليبيا خلال الفترة الأخيرة"، وأكد خلال اللقاء "ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين".

بينما قال الدبيبة إن "الهدف هو استقرار بلادنا ودعمها دوليا من أجل الوصول للانتخابات".

وأشارت صفحة الحكومة في "فيسبوك" إلى أن اللقاء حضره القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية، ومن الجانب الليبي: وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ورئيس جهاز المخابرات حسين العائب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

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يذكر أن ليبيا شهدت مؤخرا تصعيدا جديدا للخلاف بين حكومتي "الوحدة الوطنية" برئاسة الدبيبة، وحكومة الاستقرار الوطني" برئاسة فتحي باشاغا، على خلفية ملف تسليم المتهم الرئيسي بتفجير لوكربي، أبوعجيلة مسعود المريمي، لواشنطن.

وتتهم عائلة أبو عجيلة الدبيبة بالمسؤولية عن تسليمه.

وكان الدبيبة أعلن أن أبو عجيلة متهم بتصنيع المتفجرات التي "أودت بحياة أكثر من 200 روح بريئة"، وأضاف أنه "المسؤول عن عملية صناعة المفخخات التي تستخدم في العملية"، في إشارة إلى حادثة طائرة "لوكربي".

ولم يتطرق الدبيبة إلى مسألة تسليم أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: RT