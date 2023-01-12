"عرين الأسود" تنفي مزاعم إسرائيلية بشأن اعتقال أحد نشطائها في نابلس

نفت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية التي تنشط في نابلس، ما أورده متحدث عسكري إسرائيلي عن اعتقال ناشط في المجموعة خلال عملية عسكرية في البلدة القديمة من المدينة.

وقالت المجموعة في بيان "إن قوات الاحتلال فشلت في الوصول إلى أي من مقاتليها أو اعتقاله".

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وأشارت إلى أن عناصرها إلى جانب آخرين من فصائل مسلحة ومناطق مختلفة خاضوا اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

وأكدت في بيانها أنهم نجحوا بحصار تلك القوات وشكلوا حزاما ناريا كثيفا وفجروا عبوات ناسفة محلية الصنع خلال العملية ضد تلك القوات.

وقالت القوات الإسرائيلية في وقت سابق، إنها اعتقلت إياد عبد الناصر شبارو، 33 عاما، من سكان نابلس، عضو ناشط في مجموعة عرين الأسود، للاشتباه بضلوعه في عمليات إطلاق نار.

وذكرت أن عملية مشتركة للشاباك وحرس الحدود والجيش الإسرائيلي، انتهت صباح الخميس، في الضفة الغربية، التي انطلقت بناء على معلومات استخبارية من الشاباك، باعتقال إياد عبد الناصر شبارو.

وأفادت بأن الاعتقال أسفر عن مصادرة بندقيتين من طراز كارلو وعبوة ناسفة.

وأوضحت أنه تم القبض على الرجل المطلوب من قبل جنود الجيش الإسرائيلي في أحد مباني القصبة بمدينة نابلس، مع أربعة آخرين.

وتخلل العملية إلقاء عبوات وإطلاق نار باتجاه القوات من قبل مسلحين فلسطينيين، وردت القوات بإطلاق النار، وتم رصد إصابات.

وصرح الناطق باسم الجيش بأن جميع القوات غادرت المدينة الفلسطينية، دون وقوع إصابات، فيم تم نقل الشخص المطلوب لمتابعة التحقيق معه، من قبل قوات الأمن.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية