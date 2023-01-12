إصابات باقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 7 إصابات بالرصاص الحي الإسرائيلي إلى مستشفى رفيديا الحكومي قادمة من البلدة القديمة بنابلس صباح اليوم الخميس.

وذكرت الصحة الفلسطينية أن جميع الحالات مستقرة.

وشهدت نابلس اشتباكات مسلحة أثناء عملية الاقتحام، تزامنا مع تحليق لطائرات مسيرة إسرائيلية تقوم بإطلاق قنابل غاز، فيما استهدف الفلسطينيون قوة إسرائيلية بشكل مباشر بعبوة ناسفة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

في وقت لاحق انسحب الجيش الإسرائيلي من داخل البلدة القديمة في نابلس بعد اعتقال عدد من الفلسطينيين.

من اقتحا.م قوات الاحتـ.ــلال لمدينة نابلس صباح اليوم pic.twitter.com/ksWP1M5XkP — Jmedia (@Jmediaps) January 12, 2023

🎥 #شاهد|| مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال من مسافة قريبة قبل انسحابهم من البلدة القديمة #نابلس". pic.twitter.com/gEwrt7lEUv — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 12, 2023

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تأتي أحداث نابلس بعد ساعات على مقتل فلسطيني خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم قلنديا شمال القدس.

وشن الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس اليوم الخميس، وأفاد نادي الأسير باعتقال 19 فلسطينيا في المناطق المحتلة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحجة الضلوع في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الجيش.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنه اعتقل 17 مطلوبا في مناطق متفرقة، كما صادر كميات من الأسلحة في مخيم قلنديا.

المصدر: RT +وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية