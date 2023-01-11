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لبنان.. توقيف شبكة لتهريب الدولارات المزورة إلى تركيا عبر مطار بيروت

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لبنان.. توقيف شبكة لتهريب الدولارات المزورة إلى تركيا عبر مطار بيروت
AFP
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أعلن الأمن العام اللبناني اليوم الأربعاء توقيف شبكة لتهريب الدولارات المزورة إلى تركيا عبر مطار بيروت.

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وفي هذا الصدد، أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن العام في بيان، أنه "في سياق المتابعة والرصد وجمع المعلومات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن العام لملاحقة شبكات تهريب العملات المزورة، تمكنت هذه المديرية من توقيف شبكة لتهريب الدولارات المزورة إلى تركيا عبر مطار بيروت الدولي".

وأشارت المديرية إلى أن عملية التوقيف جاءت "بالتعاون مع عسكريي دائرة أمن عام المطار، وضبطت الدولارات المزورة التي كانت بحوزتهم، وتمَّ إيداع الموقوفين مع المضبوطات القضاء المختص".

المصدر: "النشرة"

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