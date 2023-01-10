بالفيديو.. مودع لبناني يطلق النار على مدخل أحد المصارف

أطلق مودع لبناني، اليوم الثلاثاء، النار على مدخل مصرف "بلوم بنك" في مدينة صيدا بجنوب البلاد.

وحسب المعلومات أوقفت دورية لمخابرات الجيش اللبناني مطلق النار، ويدعى محمد.ق، وهو عسكري في الجيش.

حصل الآن امام احد فروع بلوم بنك في صيدا pic.twitter.com/AAl1ZYdNjH — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) January 10, 2023

وشهد لبنان خلال الأشهر الماضية عمليات اقتحام عديدة للمصارف من قبل مودعين أموالهم فيها لم يستطيعوا استردادها، وصلت إلى حوالي 8 عمليات اقتحام في يوم واحد. أعلنت على إثره جمعية المصارف الاغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية، معتبرة أن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة (من قبل الحكومة) يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف".

ويشهد لبنان منذ العام 2019 أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%، وارتفع التضخم بنسبة 100%.

المصدر: RT