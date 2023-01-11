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وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوداني ملف سد النهضة والقضايا الإقليمية

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وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوداني ملف سد النهضة والقضايا الإقليمية
AFP
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أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع نظيره السوداني علي الصادق.

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وأوضح أبو زيد أن  شكري وجه التهنئة لنظيره السوداني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، معربا عن تطلع مصر إلى أن يشهد هذا العام المزيد من الاستقرار والرخاء والتوافق الوطني في السودان، وتوطيدا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

كما قدم وزير الخارجية الشكر لنظيره السوداني على الدعوة التي تلقاها مؤخرا لزيارة السودان، معربا عن تطلعه لتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.

وأشار السفير أبو زيد إلى أن الوزير شكري هنأ نظيره السوداني على انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية في السودان، معربا عن خالص التمنيات للشعب السوداني بنجاح العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني.

هذا وشهد الاتصال تناول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ملف سد النهضة، واتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.

المصدر: "اليوم السابع"

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