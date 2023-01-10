خبير مصري: إثيوبيا تستعد للملء الرابع لسد النهضة

أكد خبير المياه المصري عباس شراقي أن إثيوبيا خطت نحو تجفيف الممر الأوسط من سد النهضة تمهيدا لتعليته، استعدادا للتخزين الرابع بحلول الصيف المقبل.

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وأوضح شراقي، أن صور الأقمار الاصطناعية، الملتقطة أمس، تظهر فتح بوابتي تصريف المياه من سد النهضة، بقدرة إجمالية 100 مليون متر مكعب يوميا.

وأضاف أن كمية المياه الواصلة إلى السد خلال شهر يناير تقارب 26 مليون متر مكعب يوميا، موكدا أن المياه ما زالت تتدفق أعلى الممر الأوسط، ومن المتوقع أن تتوقف قريبًا، ربما اليوم أو غدا.

وقال شراقي إن كمية التخزين تتوقف على ارتفاع السد، مشيرًا إلى أن كل متر مكعب ارتفاعا في الممر الأوسط يعادل تقريبا تخزين مليار متر مكعب من المياه في هذه المرحلة.

وأشار شراقي إلى أنه في خطوة كانت متوقعة للاستعداد للتخزين الرابع، تم فتح بوابتي التصريف الأحد 8 يناير 2023 بعد فشل التوربينين في مرور المياه التي تأتي من بحيرة تانا (10 مليون م3/يوم) مع بعض المياه من الأودية المجاورة ليصل إجمالي المياه عند سد النهضة في المتوسط خلال شهر يناير 26 مليون م3/يوم.

وتابع: "مازالت المياه تتدفق أعلى الممر الأوسط ومن المتوقع أن تتوقف قريبا اليوم أو غداً، حيث أن كمية التخزين الرابع غير معلومة بالتحديد حتى لدى الإثيوبيين أنفسهم لأن تعلية السد بما فيه الممر الأوسط تتم وتتوقف بوصول الفيضان عند الارتفاع في ذلك الوقت، وهذا يتسبب في حالة ارتباك كبيرة في تشغيل السدود السودانية".

المصدر: الشروق + RT