مصر.. القبض على الآلاف من تجار المخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية العديد من الحملات على مستوى الجمهورية لمكافحة الجريمة بكافة صورها، خاصة العناصر الإجرامية شديد الخطورة في مجال تجارة المخدرات.

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ووفقا لبيانات وزارة الداخلية المصرية تم ضبط 575 عنصرًا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 21 مديرية امن، جرى اتهامهم سابقا في العديد من القضايا، ابرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات، وبحوزتهم 202 قطعة سلاح ناري، وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، والمواد المخدرة.

واستهدفت الحملات الأمنية العديد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث تم استهداف بؤر إجرامية بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية والسحر والجمال بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، حيث تم خلالها ضبط 91 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء وغير المرخصة أسفرت جهود الحملات الأمنية عن ضبط 670 قطعة سلاح، منها 91 بندقية الية، و61 بندقية عادية، و39 مسدسا، و179 فردا محلي الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و75 خزينة، كما تم ضبط 1430 قطعة سلاح ابيض، تم أيضا ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها عدد من الأسلحة النارية وأدوات لتصنيع الأسلحة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من تنفيذ 372274 حكما قضائيا، و1369 حكم جناية، و142920 حكم حبس، و172663 حكم غرامة، و55322 حكم مخالفة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 14 متهما ارتكبوا 10 حوادث سرقة متنوعة، وتم كشف غموض 64 حادثا، منها حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، شملت تلك الجرائم 108 متهمين، وتمت إعادة 16 سيارة مبلغ بسرقتها.

تم ضبط 2215 قضية اتجار في المواد المخدرة بأجمالي 2426 متهمًا، شملت 1180.6 كغم حشيش، و1840 كغم بانجو، و135.53 كغم هيروين، وضبط 33.4 كغم من الأيس الشابو المخدر، و64 كغم أستروكس.

كما تم ضبط 34836 قرصا مؤثرا، و17865 قرص ترامادول، و2023 قرص كبتاغون، لتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المصادرة 124 مليون جنية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

المصدر: القاهرة 24