مجلس الأمن الدولي يمدد آلية المساعدة عبر الحدود لسوريا حتى 10 يوليو

أعلن مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، تبنيه بالإجماع قرارا يمدد عمل آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر، حتى 10 يوليو.

ويمدد القرار الذي تم تبنيه اليوم الاثنين، القرار الخاص بآلية المساعدة عبر الحدود الذي تم الإعلان عنه في 12 يوليو 2022، وتحافظ على تشغيل الحاجز الوحيد للمساعدات الإنسانية عبر المنفذ الحدودي "باب الهوى" على الحدود السورية التركية.

ووفقا للقرار، يجب على الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم تقرير خاص عن الاحتياجات الإنسانية في سوريا في موعد أقصاه 10 يونيو.

وعلى عكس الوثائق السابقة حول آلية المساعدات، لا يحتوي النص الحالي على بند لتمديد تشغيل الممر بعد انتهاء فترة الستة أشهر لمدة ستة أشهر أخرى عند اعتماد القرار ذي الصلة.

المصدر: تاس