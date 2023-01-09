اليمن يستلم 300 طن مستلزمات طبية لعلاج مرضى الفشل الكلوي مقدمة من السعودية

أعلنت وزارة الصحة اليمنية اليوم الأحد، تسلمها مساعدات طبية لعلاج مرضى الفشل الكلوي، من السعودية، بعد نفاد محاليل الغسيل الكلوي في المحافظات اليمنية.

وقال وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح، عبر "تويتر": "تم استلام الدفعة الأولى من مواد الغسيل الكلوي المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهي 300 طن ستوزع على 16 مركز غسيل في مختلف المحافظات".

وأضاف: "ستصل دفعات أخرى شهريا لتغطية مراكز الغسيل بالإضافة إلى التشغيل الكامل لمركز غسيل الكلى بمحافظتي المهرة والضالع استمرارا للعطاء السعودي اللامحدود".

ويأتي ذلك بعد إعلان الوزير بحيبح في 25 ديسمبر الماضي، الحاجة الماسة للمحاليل الخاصة بالغسيل الكلوي، مؤكدا طلب وزارته من مركز الملك سلمان للإغاثة الإسراع بتوفيرها.

وفي 20 ديسمبر الماضي، حذرت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، من أن 4150 مريضا بالفشل الكلوي مهددون بالموت الحتمي جراء قرب توقف جلسات الغسيل الكلوي نتيجة نفاد الأدوية والمحاليل اللازمة، داعية الأمم المتحدة إلى سرعة التدخل وإنقاذ حياتهم.

وانعكس الصراع الدائر في اليمن منذ 8 أعوام على القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعد يعمل سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصا حادا في الأدوية والمعدات والكادر.

وتسيطر جماعة أنصار الله منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

المصدر: سبوتنيك