التعاون الإسلامي تجتمع لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

أفادت منظمة التعاون الإسلامي، بأنها ستعقد يوم الثلاثاء القادم اجتماعا استثنائيا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى في القدس.

وذكرت المنظمة، أن الاجتماع سيعقد في مقر المنظمة في جدة وسيكون مفتوح العضوية للجنة التنفيذية.

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وقالت المنظمة، إن "الاجتماع يأتي بعد التصعيد الإسرائيلي المتواصل الذي تشهده مدينة القدس المحتلة، والانتهاكات المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك، التي كان أبرزها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير لباحات الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن "كل ذلك يتم في ظل محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك".

ويشار إلى أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير، كان قد اقتحم في وقت سابق، المسجد الأقصى المبارك بحراسة إسرائيلية مشددة، ويأتي هذا الاقتحام للمرة الأولى لبن غفير بصفته وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

المصدر: عكاظ