الخارجية الأردنية تدين بشدة اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

دانت الخارجية الأردنية، بأشد العبارات إقدام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الثلاثاء وتحت حراسة وحماية قوات الجيش الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير سنان المجالي في بيان صحفي: إن "قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدا أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاها خطيرا يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فورا".

وشدد الناطق باسم الوزارة على أن "المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه."

وشدد الناطق باسم الوزارة على أن" إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض كل الجهود المبذولة للحؤول دون تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم."

وطالب الناطق باسم الوزارة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته، مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

واقتحم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك بحراسة إسرائيلية مشددة، ويأتي هذا الاقتحام للمرة الأولى لبن غفير بصفته وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

من جهته قال المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب، لـ "المملكة" إن "اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بدأ من باب المغاربة عند الساعة 6:58 صباحا وخرج من باب السلسلة عند 7:13 بمعنى استمر بالاقتحام لقرابة ربع الساعة".

وأضاف الخطيب: "هذا دليل واضح على وجود مخططات رهيبة تنتظر المسجد الأقصى جراء مثل تلك التصرفات".

وأما بشأن الرسالة التي أراد بن غفير إيصالها من الاقتحام قال الخطيب إنها رسالة استفزاز لأنه مصر على اقتحام المسجد الأقصى رغم كل الاتصالات التي طلبت منه عدم اقتحام المسجد، ولكنه أصر على استفزاز مشاعر المسلمين.

وبين الخطيب أن بن غفير قبل أن يكون وزيرا اقتحم المسجد الأقصى المبارك مرات عدة.

المصدر: المملكة