ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يفوز بلقب "القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022"

فاز ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بلقب "القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022" وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية.

وحصل ولي العهد السعودي على (7 ملايين و399 ألفا و451 صوتا)، ما يشكل 62.3% من أصل (11 مليونا و877 ألفا و546 صوتا) شاركوا في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي وانتهى عند الساعة 24 من التاسع من يناير الحالي.

وحطمت نسبة الأصوات التي حصل عليها بن سلمان الرقم القياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي دأبت RT على إجرائها نهاية كل عام.

وفاز بالمركز الثاني رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد (2 مليون و950 ألفا و543 صوتا)، بواقع 24.8% من إجمالي الأصوات.

فيما حصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المركز الثالث بـ (مليون و387 ألفا و497 صوتا)، بواقع 11.7% من إجمالي أصوات المشاركين.

وبهذه النتيجة يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد احتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

وجاء ترتيب مراكز باقي القادة العرب المشاركين في الاستطلاع على النحو التالي:

المصدر: RT