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شارك في اختيار الشخصية العربية الأبرز للعام 2021!

أخبار العالم العربي

شارك في اختيار الشخصية العربية الأبرز للعام 2021!
RT
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ندعوكم لاختيار الشخصية الأبرز للعام 2021 ونلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ31 من ديسمبر على أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية الساعة 12:00 ظهر العاشر من يناير 2022

ملاحظة:

"نرجو الانتباه إلى وجود تأخير في الإحصاء اليومي للأصوات، لكن هذا لن يؤثر بالمحصلة على النتيجة النهائية".

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