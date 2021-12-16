شارك في اختيار الشخصية العربية الأبرز للعام 2021!

ندعوكم لاختيار الشخصية الأبرز للعام 2021 ونلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ31 من ديسمبر على أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية الساعة 12:00 ظهر العاشر من يناير 2022

ملاحظة:

"نرجو الانتباه إلى وجود تأخير في الإحصاء اليومي للأصوات، لكن هذا لن يؤثر بالمحصلة على النتيجة النهائية".