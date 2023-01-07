"الحدث": مقتل عسكري سوري وإصابة آخرين في هجوم "داعش" على دورية غربي الرقة

تعرضت دورية تابعة للجيش السوري اليوم السبت، إلى هجوم شنّته مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي نصبت كمينا للدورية في البادية غربي محافظة الرقة.

وذكرت قناة "الحدث" الإخبارية التي تبث من دبي، أن الهجوم أسفر عن مقتل عسكري سوري وإصابة 5 آخرين.

وأشارت إلى أن إرهابيي التنظيم استغلوا حالة ضعف الرؤية على الطرق بسبب الضباب الكثيف، من أجل شن الهجوم. وعلى أثر ذلك أرسل الجيش تعزيزاته إلى موقع الهجوم وهي تقوم الآن بعملية تمشيط في المنطقة بحثا عن المهاجمين.

هذا وتصاعدت حدة هجمات عصابات "داعش" بشكل ملحوظ منذ بداية العام في محافظات دير الزور والرقة وحماة وحمص.

ونشرت قيادة القوات المسلحة السورية آليات مصفّحة وتعزيزات عسكرية في المناطق الشرقية للقيام بعمليات خاصة ضد الإرهابيين.

المصدر: تاس